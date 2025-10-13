Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe

Hier soll gespart werden

Aber auch die Bundeshauptstadt spürt den Budgetdruck und hat – wie berichtet – Einsparungen bei der Mindestsicherung angekündigt. Zum Beispiel die Anrechnung der Wohnkosten an die Mietbeihilfe: „Bisher sind 25% des Bezugs der Erwachsenen zur Bestreitung der Wohnkosten zweckgewidmet. Dieser Beitrag wird von der Mietbeihilfe abgezogen. Künftig werden auch bei Kindern 25% des Bezugs für die Bestreitung der Wohnkosten zweckgewidmet und an die Mietbeihilfe angerechnet“, heißt es von der Stadt.

Oder die Gleichstellung von Bedarfsgemeinschaften und WGs: „Eine Bedarfsgemeinschaft bedeutet, dass z.B. fünf Einzelpersonen (Anm. keine Familie!) gemeinsam in einer Wohnung leben, aber trotzdem jede von ihnen den Mindestsicherungs-Höchstsatz einer Einzelperson bekommt“, heißt es aus dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Wir wollen nun dazu übergehen, diese Bedarfsgemeinschaften als gemeinsame Haushalte zu sehen, in denen gewisse Kosten geteilt werden und die Höhe der Mindestsicherung daran anzupassen. Wie Paargemeinschaften erhalten diese Personen künftig also nur mehr 70% statt 100% des Mindeststandards.“