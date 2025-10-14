Vor Wurz-Duell: „Daran denke ich besser nicht“

„Für mich als Vater wird das spannend“, erklärt Alexander Wurz, „weil die beiden noch nie in einer Kategorie gegeneinander gefahren sind, selbst im Kart nicht.“ Heuer fuhr Charlie (19) in der Formel 3, lachte dort in Spa und auf dem Hungaroring vom Podest, Oscar (18) war im Formel-Eurocup unterwegs.