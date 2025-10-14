Vorteilswelt
Söhne von Ex-F1-Pilot

Vor Wurz-Duell: „Daran denke ich besser nicht“

Formel 1
14.10.2025 12:30
Alexander Wurz blickt dem ersten Duell seiner Söhne auf der Rennstrecke entgegen.
Alexander Wurz blickt dem ersten Duell seiner Söhne auf der Rennstrecke entgegen.(Bild: GEPA)

Michael gegen Ralf Schumacher, Emerson gegen Wilson Fittipaldi, Jody gegen Ian Scheckter. Die Formel 1 fieberte schon bei mehreren Brüderduellen mit. Jetzt erlebt auch die Familie eines ehemaligen Formel-1-Piloten erstmals ein solches: Charlie gegen Oscar, die Söhne von Alexander Wurz, treten gegeneinander beim Macao-Grand-Prix an.

„Für mich als Vater wird das spannend“, erklärt Alexander Wurz, „weil die beiden noch nie in einer Kategorie gegeneinander gefahren sind, selbst im Kart nicht.“ Heuer fuhr Charlie (19) in der Formel 3, lachte dort in Spa und auf dem Hungaroring vom Podest, Oscar (18) war im Formel-Eurocup unterwegs.

