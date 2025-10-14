Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Härte und Kontrolle?

Wie heutige Männer unter alten Vaterbildern leiden

Leben
14.10.2025 11:57
Wenn Wärme und Liebe in der Beziehung zum Vater gefehlt haben, kann sich das auf das ganze ...
Wenn Wärme und Liebe in der Beziehung zum Vater gefehlt haben, kann sich das auf das ganze spätere Leben auswirken.(Bild: auremar - stock.adobe.com)

Härte, Kontrolle und Leistungsdruck – früher gängige Bilder davon, wie ein Mann zu sein hat, prägten eine ganze Generation von heute. Viele klagen über Auswirkungen dieser Rolle auf Beruf und Beziehungen. Ein Experte erklärt, wie Männer alte Muster aufbrechen und glücklicher werden können.

0 Kommentare

Hans (45) und Roland (51) sind gute Freunde. Sie haben einige Gemeinsamkeiten: Die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem kleinen Ort in Oberösterreich, jeweils zwei Kinder, und vor allem eine kritische Erinnerung an den eigenen Vater. „Er war fast nie da, und wenn, dann war er sehr streng“, erzählt Hans. Roland stimmt zu: „Mein Papa hat viel gearbeitet, aber wir waren froh darüber. In seiner Anwesenheit war die Stimmung zu Hause eisig, er war ein richtiger Patriarch und ist es bis heute.“ Beide waren sich schon als Kinder sicher, nie „so“ werden zu wollen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

seit jahrzehnten happy
Wahre Liebe: Diese Paare trotzen Hollywood-Fluch!
Kasperl der Woche
„Das ist Parteibuch- und Freunderlwirtschaft“
Zoe Kravitz & Co.
Küsse, Rosenkriege: Liebesgeflüster bei den Stars
Kino & Streaming
Tron kehrt zurück, Victoria Beckham blickt zurück
Folge von Montag
Die Turnmatte ruft: Bewegen wir uns gemeinsam!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
323.003 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
162.418 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3287 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1278 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
902 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Härte und Kontrolle?
Wie heutige Männer unter alten Vaterbildern leiden
Krone Plus Logo
So krank macht Krach
Lärm als Gefahr: Warum wir neue Regeln brauchen
„Geht so weiter“
Zeitumstellung bleibt: Warum die EU zögert
Krone Plus Logo
Besondere Fähigkeiten
Hirn & Herz: So magisch ist Mensch-Hund-Verbindung
Astro-Update:
„Oktober bringt Rückenwind für alles Echte“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf