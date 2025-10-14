Wie heutige Männer unter alten Vaterbildern leiden

Hans (45) und Roland (51) sind gute Freunde. Sie haben einige Gemeinsamkeiten: Die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem kleinen Ort in Oberösterreich, jeweils zwei Kinder, und vor allem eine kritische Erinnerung an den eigenen Vater. „Er war fast nie da, und wenn, dann war er sehr streng“, erzählt Hans. Roland stimmt zu: „Mein Papa hat viel gearbeitet, aber wir waren froh darüber. In seiner Anwesenheit war die Stimmung zu Hause eisig, er war ein richtiger Patriarch und ist es bis heute.“ Beide waren sich schon als Kinder sicher, nie „so“ werden zu wollen.