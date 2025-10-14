Wie heutige Männer unter alten Vaterbildern leiden

Härte, Kontrolle und Leistungsdruck – früher gängige Bilder davon, wie ein Mann zu sein hat, prägten eine ganze Generation von heute. Viele klagen über Auswirkungen dieser Rolle auf Beruf und Beziehungen. Ein Experte erklärt, wie Männer alte Muster aufbrechen und glücklicher werden können.
Hans (45) und Roland (51) sind gute Freunde. Sie haben einige Gemeinsamkeiten: Die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem kleinen Ort in Oberösterreich, jeweils zwei Kinder, und vor allem eine kritische Erinnerung an den eigenen Vater. „Er war fast nie da, und wenn, dann war er sehr streng“, erzählt Hans. Roland stimmt zu: „Mein Papa hat viel gearbeitet, aber wir waren froh darüber. In seiner Anwesenheit war die Stimmung zu Hause eisig, er war ein richtiger Patriarch und ist es bis heute.“ Beide waren sich schon als Kinder sicher, nie „so“ werden zu wollen.
