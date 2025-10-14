„Respektlos gegenüber Patienten und Kollegen“

Sein Mandant wird als Erstes einvernommen: „Die Tochter wurde mir vor der Operation vorgestellt, das hat die Mutter selber gemacht. Ich schenkte dem keine große Beachtung und wollte keine Diskussion über ein Kind im OP führen.“ Später sei sie zum OP-Tisch gekommen und habe gefragt, ob sie mithelfen kann. „Ich war von der Frage überrascht, schlug das Angebot aber nicht ab. Ich drehte mich zur Kollegin um und fragte, ob sie das darf. Sie sagte ,Warum nicht?‘. Ich hatte aber die Kontrolle über den Bohrer.“