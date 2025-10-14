Vorteilswelt
Prozess um Kind im OP:

„Respektlos gegenüber Patienten und Kollegen“

Steiermark
14.10.2025 10:18
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgericht Graz-Ost.
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgericht Graz-Ost.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Am heutigen Dienstag startete unter großem Interesse der Prozess gegen jene Chirurgin, deren Kind (12) den Kopf eines Patienten im LKH Graz aufgebohrt haben soll. Die Staatsanwältin spricht von einer „unglaublichen Respektlosigkeit gegenüber dem Patienten und der eigenen Kollegenschaft“.

Vor mehr als einem Jahr kam der von der „Krone“ aufgedeckte Skandal auf der Grazer Neurochirurgie ans Tageslicht: Ein erst zwölf Jahre altes Mädchen soll laut Staatsanwaltschaft Graz im Zuge einer Not-Operation den Kopf eines Steirers aufgebohrt haben. „Sie nahm das zwölfjährige Mädchen mit in den OP, wo sie alleine und ohne Hilfe ein Loch ins freigelegte Schädeldach bohrte. Zuvor erklärte die Angeklagte noch die Funktion des Bohrgeräts“, schildert Anklägerin Julia Steiner den Sachverhalt. Der Zweitangeklagte, ebenso Neurochirurg, und jener Mann, der den Vorgang als Operateur eigentlich hätte durchführen sollen, soll dann noch die Drehzahl des Bohrers festgelegt haben. 

So etwas darf einfach nicht kleingeredet werden. Was wäre gewesen, wenn der Bohrer defekt gewesen wäre und nicht nach dem Durchbruch des Schädelknochens automatisch gestoppt hätte! Das alles war eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber dem Patienten und der eigenen Kollegenschaft!

Staatsanwältin Julia Steiner

Nach der OP soll die Chirurgin vor dem Kollegium geprahlt haben, dass ihre Tochter soeben ihr erstes Bohrloch gesetzt habe. „Durch diese flapsige Bemerkung wurde eine Bombe gezündet, das war natürlich ein großer Fehler“, pflichtet Verteidiger Bernhard Lehofer bei. Staatsanwältin Julia Steiner ist überzeugt: „So etwas darf einfach nicht kleingeredet werden. Was wäre gewesen, wenn der Bohrer defekt gewesen wäre und nicht nach dem Durchbruch des Schädelknochens automatisch gestoppt hätte! Das alles war eine unglaubliche Respektlosigkeit gegenüber dem Patienten und der eigenen Kollegenschaft!“

„Strafantrag entspringt der Fantasie“
Anwalt Bernhard Lehofer, Verteidiger der Chirurgin und Mutter, kritisiert: „Meine Mandantin hat 20 Jahre lang unzähligen Menschen das Leben gerettet. Dass es keine gute Idee war, ihr Kind mit in den OP zu nehmen, tut ihr nun seit mehr als zwei Jahren leid. Dennoch ist die OP wunderbar verlaufen, dem Patienten geht es sehr gut.“ Er pocht darauf, dass das Mädchen nie und nimmer alleine gebohrt habe, sondern lediglich die Hand auf das Gerät gehalten habe. Michael Kropiunig verteidigt den Chirurgen. Auch er ist überzeugt: „Der Patient wurde optimal behandelt, der Strafantrag entspringt einer Fantasie!“

Das war ein moralischer und ethischer Fehler, das wurde mir erst später bewusst.

Der angeklagte Chirurg

Sein Mandant wird als Erstes einvernommen: „Die Tochter wurde mir vor der Operation vorgestellt, das hat die Mutter selber gemacht. Ich schenkte dem keine große Beachtung und wollte keine Diskussion über ein Kind im OP führen.“ Später sei sie zum OP-Tisch gekommen und habe gefragt, ob sie mithelfen kann. „Ich war von der Frage überrascht, schlug das Angebot aber nicht ab. Ich drehte mich zur Kollegin um und fragte, ob sie das darf. Sie sagte ,Warum nicht?‘. Ich hatte aber die Kontrolle über den Bohrer.“

„Sie hat nie alleine gebohrt“
Das sei im Eifer des Gefechts geschehen: „Das war ein moralischer und ethischer Fehler, das wurde mir erst später bewusst“, beginnt seine Stimme plötzlich zu zittern, die Augen werden rot. Aber: „Sie hat nie alleine gebohrt! Und im Endeffekt können wir alle stolz auf den Ausgang der Operation sein.“

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Kommentare
 






