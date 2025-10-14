„Das steht eigentlich vor den Ergebnissen“

Heimpremiere! Österreichs U21-Team spielt am Dienstag erstmals in der EM-Quali daheim und erstmals in der Heimstätte von Blau-Weiß Linz. Gegner ist Wales. Teamchef Peter Perchtold muss auf Kameri, Adewumi und Reischl verzichten, nominierte Fillafer von Hartberg nach: „Die Vorfreude ist riesig.“