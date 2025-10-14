„Das steht eigentlich vor den Ergebnissen“
U21-Teamchef Perchtold
Heimpremiere! Österreichs U21-Team spielt am Dienstag erstmals in der EM-Quali daheim und erstmals in der Heimstätte von Blau-Weiß Linz. Gegner ist Wales. Teamchef Peter Perchtold muss auf Kameri, Adewumi und Reischl verzichten, nominierte Fillafer von Hartberg nach: „Die Vorfreude ist riesig.“
„Klare Abläufe. Saubere Abschlüsse“, fordert er im Training vor dem Tor, wo die Bälle nur so im Netz zappeln. „Jaaa, gut so! Bravo Jungs!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.