Nächster bitterer Rückschlag für Lewandowski

Robert Lewandowski muss den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen: Der 37-jährige Torjäger des FC Barcelona zog sich einen Muskelriss im linken Oberschenkel zu.
„Seine Genesungszeit hängt vom weiteren Verlauf der Verletzung ab“, heißt es vonseiten des Klubs. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Heißt: Lewandowski wird den Clasico am 26. Oktober gegen Real Madrid verpassen.
Das ist für Lewandowski auch deswegen bitter, weil der Routinier aktuell auch um seine sportliche Zukunft kämpft. Die Zeitung „Sport“ hatte zuletzt berichtet, dass der auslaufende Vertrag des Polen nicht mehr verlängert werden soll.
Suche nach Nachfolger
Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte.
Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez von Atlético Madrid wurde in der Vergangenheit auch mit Barca in Verbindung gebracht, soll aber mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro für den finanziell angeschlagenen Klub nicht finanzierbar sein.
