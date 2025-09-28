Medienminister Babler macht jetzt rotes Fernsehen

Der Medienprofessor warnt vor einer Ausdünnung der Medienlandschaft zugunsten von ungefilterten Inhalten in den sozialen Medien. „Propaganda kann sehr giftig sein für unsere Seelen und für unser Hirnkastl. Inhalte auf den sozialen Medien sind wie ein Pilzragout, in dem auch viele giftige Pilze gelangen, weil die Köche sich nicht darum kümmern, was sie da hineinschneiden.“