Medienminister Babler macht jetzt rotes Fernsehen

SPÖ-Chef Andreas Babler interpretiert seine Rolle als Medienminister neu und will jetzt selbst Fernsehen machen. Schon ab Mitte Oktober werden die Roten mit dem Kanal „SPÖ 1“ das Volk beglücken. Babler sieht das als „Beitrag zur zeitgemäßen Kommunikation der Leistungen seiner Partei“. Medienhistoriker und Publizistik-Professor Fritz Hausjell warnt vor einer Verdrängung der journalistischen Medien.
Verantwortlich für das künftige „Bewegtbildangebot“ der SPÖ zeichnet die neue Kommunikationschefin der Partei, Susanne Moser-Guntschnig. Sie plant eine Art Live-TV mit kurzen Videos. Es sind tägliche Ausstrahlungen geplant.
Kosten werden von SPÖ geheim gehalten
Man habe ein „kleines Team“ mit Redakteurin, Chef vom Dienst, Moderation in der digitalen Kommunikation der SPÖ zusammengestellt, Namen werden keine genannt, Zahlen auch nicht. Das Budget sei klein, mehr wird dazu nicht verraten. Ein wesentlicher Träger des Projekts sei der Parlamentsklub der SPÖ, der schon die Onlineplattform Kontrast.at betreibt.
Der Sendername sei abgetestet worden, der Einser gut angekommen, heiß es aus der SPÖ. Babler sprach bei der Klubtagung der SPÖ vergangene Woche davon, dass er „wahnsinnig stolz“ sei, dass man erstmals „mit zeitgemäßen Fernseh-Formaten“ beginne.
Journalistische Medien unter Druck
Als klare Konkurrenz für unabhängigen Medien sieht Medienhistoriker Hausjell die Parteimedien. Die FPÖ hat mittlerweile ein blaues Medienimperium aufgebaut. Dort würden „journalistischen Medien madig gemacht und der ORF als Regierungssender diffamiert“. Parteimedien machen journalistischen Medien „einen Teil des Publikums abspenstig, in dem man sag: bei mir kriegst du die Wahrheit pur. Wahrheit pur ist FPÖ pur.“
„Das Problem der journalistischen Medien ist, dass man nie so viel verlangen kann, wie die Herstellung einer ordentlichen Zeitung oder eines ordentlichen digitalen Mediums kostet. Weil dann sind wir keine Massenmedien mehr, sondern wir werden wieder zu Elitenmedien aufgrund des Verkaufspreises“, erklärt Hausjell. Unabhängige Medien sind auf Förderungen angewiesen.
Der Medienprofessor warnt vor einer Ausdünnung der Medienlandschaft zugunsten von ungefilterten Inhalten in den sozialen Medien. „Propaganda kann sehr giftig sein für unsere Seelen und für unser Hirnkastl. Inhalte auf den sozialen Medien sind wie ein Pilzragout, in dem auch viele giftige Pilze gelangen, weil die Köche sich nicht darum kümmern, was sie da hineinschneiden.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.