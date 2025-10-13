Geiselfreilassung soll um 7 Uhr beginnen

Trump: „Alle jubeln gleichzeitig“

US-Präsident Trump brach am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nach Israel auf, wo er am Montag mit Angehörigen der Geiseln zusammentreffen und eine Rede im Parlament (Knesset) halten wollte. Bevor er das Regierungsflugzeug in Washington bestieg, sagte er zum Verhandlungserfolg: „Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut.“ Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine „großartige Zeit“ haben. „Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat.“