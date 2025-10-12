Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen

Trump: Bin bereit, den Russen „Schaden zuzufügen“

Der Wendepunkt war offenbar im Juli: In einem Gespräch mit dem Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli soll Trump gesagt haben, er sei bereit, den Russen „Schaden zuzufügen“. Offiziell blieb die US-Regierung allerdings zurückhaltend. Erst Anfang Oktober gab das Weiße Haus bekannt, die Ukraine mit Geheimdienstinformationen für Angriffe auf die russische Infrastruktur versorgen zu wollen – dabei tun sie das laut dem Bericht der „Financial Times“ schon längst.



Selbst in Russland wird über Kraftstoffmangel berichtet: