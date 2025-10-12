Vorteilswelt
Brisante Enthüllung

Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen

Außenpolitik
12.10.2025 19:00
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj(Bild: AFP/AP, Krone KREATIV)

Die USA sind offenbar viel stärker in den Ukraine-Krieg involviert als bisher bekannt. Seit Monaten sollen die Vereinigten Staaten der Ukraine Geheimdaten für Angriffe in Russland geliefert haben – mit dem Ziel, die russische Infrastruktur und Wirtschaft zu schwächen.

Seit Wochen gibt es immer wieder Meldungen, dass die Ukraine die Energieinfrastruktur in Russland angegriffen hat – erfolgreich. So wird etwa Erdöl knapp, bei Tankstellen bilden sich teilweise Schlangen. Der Erfolg der Ukrainer hat einen Grund: Die USA sollen die Ukraine gezielt mit sehr umfangreichen Informationen versorgen. Darunter sind auch genaue Angaben über Schwachstellen der russischen Infrastruktur.

Die USA arbeiten schon seit dem Sommer in allen Phasen der Angriffs-Planung eng mit der Ukraine zusammen, berichtet die „Financial Times“. Dem Bericht zufolge unterstützt der US-Geheimdienst die Führung in Kiew bei der Routenplanung, Flughöhe, Zeitplanung und bei Entscheidungen über Einsätze. Dadurch können die weitreichenden Angriffsdrohnen der Ukraine der russischen Flugabwehr entgehen. 

Gezielte Angriffe
Es ist nicht neu, dass die USA die Ukraine mit Informationen versorgt, damit diese ihre Angriffe in von Russland besetzten Gebieten koordinieren kann. Doch nie gab es offen Unterstützung für Angriffe auf russische Infrastruktur, weit hinter der Front. Der US-Geheimdienst soll aber genau das getan haben. 

Die Angriffsziele waren russische Energieanlagen, darunter Ölraffinerien, heißt es unter Berufung auf nicht namentlich genannte Vertreter der Ukraine und der USA. Das Vorgehen geht weit über die bisher bekannte Kooperation zwischen den Ländern hinaus – und unterstreicht die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Krieg um die Ukraine.

Trump: Bin bereit, den Russen „Schaden zuzufügen“
Der Wendepunkt war offenbar im Juli: In einem Gespräch mit dem Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli soll Trump gesagt haben, er sei bereit, den Russen „Schaden zuzufügen“. Offiziell blieb die US-Regierung allerdings zurückhaltend. Erst Anfang Oktober gab das Weiße Haus bekannt, die Ukraine mit Geheimdienstinformationen für Angriffe auf die russische Infrastruktur versorgen zu wollen – dabei tun sie das laut dem Bericht der „Financial Times“ schon längst.

Selbst in Russland wird über Kraftstoffmangel berichtet:

USA und Ukraine schweigen
Das US-Präsidialamt, das Büro von Selenskyj und das ukrainische Außenministerium reagierten nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme zu dem Bericht. Auch vom russischen Außenministerium gab es zunächst keinen Kommentar. Die Führung in Moskau hatte unlängst erklärt, die USA und die NATO versorgten die Ukraine regelmäßig mit Geheimdienstinformationen. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

