Hotelier und Investor ist Chef der SPÖ-Wirtschaft

Regierungsverhandler und Sanierer

Bernd Hinteregger: „Ich freue mich sehr über das hohe Vertrauen, das in mich gesetzt wurde und sehe meiner neuen Funktion mit Zuversicht und hohem Engagement entgegen. Ich bin ein Mann der Tat und werde den Verband erneuern und in eine starke Zukunft führen“, so der Investor und Tourismusexperte – u.a. hat er zwölf Hotels saniert. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauche es eine starke Vertretung der kleinen und mittleren Betriebe.