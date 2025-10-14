Strafenflut! Stockfouls sind Liga ein Dorn im Auge

Die Schiedsrichter hatten an diesem Wochenende in der ICE-Liga alle Hände voll zu tun. Weil sie dazu angehalten wurden, Vergehen mit dem Stock öfter zu ahnden – um das spielerische Niveau am Eis zu erhöhen. Das resultierte an den zwei Spieltagen von Freitag bis Sonntag in einer Strafenflut. Insgesamt wurden in zwölf Partien 129 (!) Vergehen ausgesprochen. Zum Vergleich: Am Wochenende davor hatten die Referees in ebenso vielen Spielen nur 84-mal zur Pfeife gegriffen.