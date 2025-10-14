Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wegen neuer Vorgaben

Strafenflut! Stockfouls sind Liga ein Dorn im Auge

Kärnten
14.10.2025 12:27
Stockfouls wie jenes vom Grazer Kevin Roy (gegen KAC-Verteidiger Maxi Preiml, li.) werden in der ...
Stockfouls wie jenes vom Grazer Kevin Roy (gegen KAC-Verteidiger Maxi Preiml, li.) werden in der ICE-Liga nun öfter geahndet.(Bild: GEPA)

Am vergangenen Wochenende wurde in der ICE-Liga viel Powerplay und Unterzahl gespielt. Weil die Schiris dazu angehalten wurden, Fouls mit dem Stock öfter zu ahnden, gab‘s eine wahre Strafenflut – mit insgesamt 129 Vergehen in zwölf Partien. Die Spieler von KAC und VSV sehen diese Neuerung positiv. In der CHL müssen die Rotjacken in Kuopio auf Stamm-Goalie Dahm verzichten.

0 Kommentare

Die Schiedsrichter hatten an diesem Wochenende in der ICE-Liga alle Hände voll zu tun. Weil sie dazu angehalten wurden, Vergehen mit dem Stock öfter zu ahnden – um das spielerische Niveau am Eis zu erhöhen. Das resultierte an den zwei Spieltagen von Freitag bis Sonntag in einer Strafenflut. Insgesamt wurden in zwölf Partien 129 (!) Vergehen ausgesprochen. Zum Vergleich: Am Wochenende davor hatten die Referees in ebenso vielen Spielen nur 84-mal zur Pfeife gegriffen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
323.003 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
162.418 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3287 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1278 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
902 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Wegen neuer Vorgaben
Strafenflut! Stockfouls sind Liga ein Dorn im Auge
Neuer Job beim WAC
Peter Pacult: „Warum soll man da etwas verändern?“
Peter Reichmann
Nachfolger von Landesrätin Sara Schaar präsentiert
Rochade in Rot
Hotelier und Investor ist Chef der SPÖ-Wirtschaft
Kritik vom Werberat
Aufregung um neues Waffengeschäft in Klagenfurt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf