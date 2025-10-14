Strafenflut! Stockfouls sind Liga ein Dorn im Auge

Am vergangenen Wochenende wurde in der ICE-Liga viel Powerplay und Unterzahl gespielt. Weil die Schiris dazu angehalten wurden, Fouls mit dem Stock öfter zu ahnden, gab‘s eine wahre Strafenflut – mit insgesamt 129 Vergehen in zwölf Partien. Die Spieler von KAC und VSV sehen diese Neuerung positiv. In der CHL müssen die Rotjacken in Kuopio auf Stamm-Goalie Dahm verzichten.
Die Schiedsrichter hatten an diesem Wochenende in der ICE-Liga alle Hände voll zu tun. Weil sie dazu angehalten wurden, Vergehen mit dem Stock öfter zu ahnden – um das spielerische Niveau am Eis zu erhöhen. Das resultierte an den zwei Spieltagen von Freitag bis Sonntag in einer Strafenflut. Insgesamt wurden in zwölf Partien 129 (!) Vergehen ausgesprochen. Zum Vergleich: Am Wochenende davor hatten die Referees in ebenso vielen Spielen nur 84-mal zur Pfeife gegriffen.
