Barmherzige Brüder

Neues MRT-Gerät für Spital kam aus der Luft

Salzburg
14.10.2025 12:00
Vier Tonnen Hightech schwebten über der Altstadt.
Vier Tonnen Hightech schwebten über der Altstadt.(Bild: Markus Tschepp)

In der Salzburger Altstadt schwebte heute am Vormittag ein nagelneues MRT-Gerät durch die Luft. Das tonnenschwere medizinische Gerät musste ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eingehoben werden. Das Spital hatte dafür einen eigenen Spezialkran engagieren müssen.

Mehr als vier Tonnen Hightech schwebten heute, Dienstag, in der Früh über der Salzburger Altstadt. Ein eigens aufgestellter Spezialkran hatte sich unmittelbar neben dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder postiert, um ein top modernes MRT-Gerät in die Spitalsräumlichkeiten einzuheben.

Spektakulär schwebte das Herzstück des Geräts die Spule über die Pfeifergasse zwischen Chiemseehof und Barmherzige-Brüder-Areal hinweg. Binnen Minuten war der Transport abgeschlossen. Im Inneren wurden eigens bestehende Räumlichkeiten adaptiert. Ein Garderobenbereich wurde umgesiedelt und zum neuen MRT-Bereich umgebaut.

Primar Gottfried Schaffler und BHB-Direktor Arno Buchacher blicken durch die neue Röhre.
Primar Gottfried Schaffler und BHB-Direktor Arno Buchacher blicken durch die neue Röhre.(Bild: Markus Tschepp)

Ab dem Frühjahr 2026, dann geht das neue MRT im Krankenhaus voraussichtlich in Betrieb, müssen sich Patienten nicht mehr an externe Krankenhäuser wenden. Erstmals können MRT-Untersuchungen direkt vor Ort durchgeführt werden.

Rund zwei Millionen Euro investiert das Krankenhaus für die Anschaffung des Geräts samt Adaption der Räumlichkeiten. 

