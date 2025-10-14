Ein DDR-Klub entwickelte sich zur Institution

Im Entscheidungsspiel um die Play-offs der Champions Hockey League bekommen es die Eisbullen mit dem deutschen Meister Eisbären Berlin zu tun. Die „Krone“ stellt „Dynamo“ im Gegner-Check vor.
Sowohl in der Eishockeyliga als auch der Champions Hockey League läuft es für die Eisbullen nicht rund. In der Königsklasse wird Salzburg morgen gegen die Eisbären Berlin wohl einen Sieg benötigen, um in die K. o.-Phase einzuziehen. Vor dem Meister-Duell stellt die „Krone“ den deutschen Champion näher vor:
„Kleinste Liga der Welt“: Die Geschichte des Kult-Klubs ist tief mit der des Eishockeysports der DDR verbunden. 1954 entwickelte sich aus der SV Deutsche Volkspolizei der Eisbären-Vorgänger SC Dynamo Berlin. Der von 1970 bis ’90 in der „kleinsten Liga der Welt“ spielte. Die DDR-Oberliga umfasste nur zwei Klubs: Berlin und Weißwasser. Aus Angst, dass der Name Sponsoren verschrecken würde, nannte man sich 1992 offiziell in Eisbären um – bis heute wird „Dynamo“ von den Fans skandiert.
Erster Titel mit altem Bekannten: Niemand geringerer als Ex-Eisbulle Pierre Page führte die Hauptstädter in der Saison 2004/05 zur ersten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Das Um und Auf im deutschen Eishockey: Zehn weitere Titel sollten bis heute folgen, was die Eisbären zum DEL-Rekordmeister macht. Der Verein entwickelte sich zur Institution.
Holpriger Saisonstart: Der Auftakt in die neue Spielzeit lief für Ronning, Vikingstad und Co. holprig. Zuletzt feierten sie aber vier Siege in Folge. In der CHL brauchen sie ebenfalls einen Erfolg, um in die Play-offs einziehen zu können.
Geänderter Spielstil: Aufgrund der vielen Ausfälle setzte Coach Serge Aubin zuletzt auf einen geduldigeren Spielansatz. Eine strukturierte Defensive und Umschaltmomente stehen im Vordergrund.
