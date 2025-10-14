Ein DDR-Klub entwickelte sich zur Institution

„Kleinste Liga der Welt“: Die Geschichte des Kult-Klubs ist tief mit der des Eishockeysports der DDR verbunden. 1954 entwickelte sich aus der SV Deutsche Volkspolizei der Eisbären-Vorgänger SC Dynamo Berlin. Der von 1970 bis ’90 in der „kleinsten Liga der Welt“ spielte. Die DDR-Oberliga umfasste nur zwei Klubs: Berlin und Weißwasser. Aus Angst, dass der Name Sponsoren verschrecken würde, nannte man sich 1992 offiziell in Eisbären um – bis heute wird „Dynamo“ von den Fans skandiert.