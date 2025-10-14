Biden und Clinton würdigen Trump für Waffenruhe

„Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruheabkommen über die Ziellinie gebracht haben“, schrieb etwa der 46. Präsident der USA, Joe Biden, auf der Plattform X. Freundliche Worte, die er sonst für Trump und dessen Politik kaum findet.

Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.