Ungewohntes Lob

Biden und Clinton würdigen Trump für Waffenruhe

Außenpolitik
14.10.2025 10:02
Joe Biden (l.) und Bill Clinton (r.) fanden ungewöhnlich freundliche Worte für ihren Nachfolger ...
Joe Biden (l.) und Bill Clinton (r.) fanden ungewöhnlich freundliche Worte für ihren Nachfolger Donald Trump. Barack Obama hat sich hingegen noch nicht geäußert ...(Bild: AFP)

Die beiden demokratischen Ex-US-Präsidenten Joe Biden und Bill Clinton sparen normalerweise nicht mit Kritik an ihrem Nachfolger Donald Trump. Doch die in Gaza erreichte Waffenruhe rechnen sie dem Republikaner hoch an.

0 Kommentare

„Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruheabkommen über die Ziellinie gebracht haben“, schrieb etwa der 46. Präsident der USA, Joe Biden, auf der Plattform X. Freundliche Worte, die er sonst für Trump und dessen Politik kaum findet.

Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.

Biden lobt auch eigenen Einsatz
Der Demokrat wies jedoch auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: „Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden.“

Biden und Trump – 45. und 47. US-Präsident der Vereinigten Staaten – hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen.

Die Infografik zeigt den Verlauf des Gaza-Kriegs von Oktober 2023 bis Oktober 2025 mit wichtigen Ereignissen, Opferzahlen und geografischen Karten. Zu Beginn werden bei einem Angriff der Hamas 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 Geiseln genommen. Die israelische Gegenoffensive führt zu 67.000 palästinensischen Todesopfern laut Hamas. Der Konflikt weitet sich auf den Iran und den Libanon aus, mit weiteren Angriffen und Bombardierungen. Es gibt zwei Waffenruhen, mehrere Geiselbefreiungen und internationale Kritik an Israels Vorgehen. Am Ende werden die letzten Geiseln freigelassen und 2.000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Quelle: APA.

„Große Anerkennung“
Bill Clinton – 42. Präsident der USA – veröffentlichte ebenfalls auf der Plattform X eine Mitteilung (siehe oben), in der es heißt: „Präsident Trump und seine Regierung, Katar und andere regionale Akteure verdienen große Anerkennung dafür, dass sie es geschafft haben, dass alle bis zum Abschluss des Abkommens engagiert dabei geblieben sind.“

Jetzt müssten Israel und die islamistische Hamas mit Unterstützung der USA versuchen, „diesen fragilen Moment in einen dauerhaften Frieden zu verwandeln“, schrieb der 79-jährige Ex-Präsident. „Ich glaube, dass sie es schaffen können, aber nur, wenn sie es gemeinsam tun.“

Lesen Sie auch:
Pro-palästinensische Aktivisten am Wiener Stephansplatz (Archivbild)
„Krone“-Kommentar
Hoffnung auf ein bisschen Frieden in Österreich
14.10.2025
„Hamas muss zahlen“
Fehlende Leichen gefährden Trumps Friedensabkommen
13.10.2025
„Es wird halten“
Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen
13.10.2025

Bill Clinton war von 1993 bis 2001 Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist mit Hillary Clinton verheiratet, die Trump als Kandidatin der Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 unterlag. Bill Clinton warf Trump in der Vergangenheit unter anderem Egozentrik vor und kritisierte ihn dafür, dass seine Politik nur auf seine eigenen Interessen abziele und nicht das Wohl der US-Bevölkerung im Fokus habe.

