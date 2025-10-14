Vorteilswelt
Hat sich Sager gemerkt

Nordirland-Coach stichelt gegen DFB und Nagelsmann

Fußball International
14.10.2025 13:07
Michael O‘Neill hat mit seiner Retourkutsche ordentlich Lacher geerntet.
Michael O‘Neill hat mit seiner Retourkutsche ordentlich Lacher geerntet.(Bild: AP/Peter Morrison)

Nordirlands Fußball-Nationaltrainer Michael O‘Neill hat sich nach der knappen 0:1-Pleite gegen Deutschland eine Spitze gegen die DFB-Auswahl und Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verkneifen können. Dabei hat sich der Coach an eine bestimmte Aussage des Deutschen gut erinnert ...

„Ich habe die Statistik angeschaut. Deutschland hat mehr lange Bälle geschlagen als wir“, erklärte O‘Neill mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zwar hatten seine Nordiren am Montagabend gegen Deutschland knapp das Nachsehen (0:1) – allerdings hatte man die DFB-Elf vor große Probleme gestellt und am Ende etwas unglücklich verloren. 

Reaktion auf Nagelsmann-Sager
Die Aussage des Teamchefs zielte auf die Leistung der Deutschen, vor allem aber direkt auf Bundestrainer Nagelsmann. Denn dieser hatte am Rande des 3:1-Hinspielerfolgs die Spielweise der Nordiren als „nicht besonders schön, aber effektiv“ beschrieben und dabei lange Bälle als wesentliches Mittel ihrer Spielweise herausgehoben.

Nun also die Retourkutsche seines nordirischen Kontrahenten, der damit viel Gelächter erntete. Zumal er mit seiner Aussage auch recht hat. Tatsächlich haben die Deutschen im Spiel 27 lange Balle geschlagen und damit zwei mehr als der Gegner von der grünen Insel. 

