Nordirland-Coach stichelt gegen DFB und Nagelsmann

Nordirlands Fußball-Nationaltrainer Michael O‘Neill hat sich nach der knappen 0:1-Pleite gegen Deutschland eine Spitze gegen die DFB-Auswahl und Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verkneifen können. Dabei hat sich der Coach an eine bestimmte Aussage des Deutschen gut erinnert ...
„Ich habe die Statistik angeschaut. Deutschland hat mehr lange Bälle geschlagen als wir“, erklärte O‘Neill mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zwar hatten seine Nordiren am Montagabend gegen Deutschland knapp das Nachsehen (0:1) – allerdings hatte man die DFB-Elf vor große Probleme gestellt und am Ende etwas unglücklich verloren.
Reaktion auf Nagelsmann-Sager
Die Aussage des Teamchefs zielte auf die Leistung der Deutschen, vor allem aber direkt auf Bundestrainer Nagelsmann. Denn dieser hatte am Rande des 3:1-Hinspielerfolgs die Spielweise der Nordiren als „nicht besonders schön, aber effektiv“ beschrieben und dabei lange Bälle als wesentliches Mittel ihrer Spielweise herausgehoben.
Nun also die Retourkutsche seines nordirischen Kontrahenten, der damit viel Gelächter erntete. Zumal er mit seiner Aussage auch recht hat. Tatsächlich haben die Deutschen im Spiel 27 lange Balle geschlagen und damit zwei mehr als der Gegner von der grünen Insel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.