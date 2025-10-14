Seit Israel-Abzug: Brutale Kämpfe um Macht in Gaza

Dies steht im Widerspruch zu Trumps Plan für die Nachkriegsordnung, der ein entmilitarisiertes Gaza ohne eine Machtbeteiligung der Hamas vorsieht. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung ab, hat aber erklärt, dass sie keine Rolle in einer künftigen Regierung des Gazastreifens anstrebe. Über diese müsse jedoch von den Palästinensern ohne ausländische Kontrolle entschieden werden. Ob die Hamas tatsächlich bereit ist, freie Wahlen zuzulassen, ist angesichts der bisher von ihr demonstrierten Methoden zumindest fraglich.