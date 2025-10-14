Peter Pacult: „Warum soll man da etwas verändern?“

Bis vergangenen April war Rapids ehemaliger Meistertrainer für Austria Klagenfurt tätig gewesen. Mit dem WAC-Lokalrivalen schaffte er unter anderem mit den aktuellen Wolfsberg-Profis Markus Pink und Nicolas Wimmer den Aufstieg in die höchste Liga und dreimal in Folge die Teilnahme an der Meistergruppe. Der bisher letzte Trainerjob des bald 65-Jährigen endete im vergangenen April bei Austria Klagenfurt durch eine überraschende, vom damaligen neuen Sponsor forcierte Trennung. Pacult: „Es war eine schöne, sehr erfolgreiche Zeit, leider ist sie dann ein bisschen zerstört worden, aber das ist das Trainergeschäft. Jetzt wartet eine neue Aufgabe, die will ich hundertprozentig erfüllen.“