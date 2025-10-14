„Wenn es relevant wird, zieht Benko sich zurück“

„Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl („Inside Signa“, edition-a-Verlag, 2024) sieht darin ein bereits bekanntes Verhaltensmuster des Pleitiers: „Wir haben heute einen René Benko erlebt, der sich aus meiner Sicht ähnlich verhalten hat wie in den letzten Monaten bei Befragungen während der Untersuchungshaft. Immer dann, wenn es relevant wurde bei Verhandlungen zur U-Haft oder auch Vernehmungen, hat er sich auf die Position zurückgezogen, er könne ohne seine historischen E-Mails und seine Daten, relevante Fragen nicht beantworten.“

„Zieht sich auf schriftliche Stellungnahmen zurück“

Benko habe in der Verhandlung am Dienstag, die von großem, medialem Interesse begleitet war, genau das getan, was er gerne tue, so Fleckl: „Er zieht sich auf überwiegend schriftliche Stellungnahmen von ihm selbst oder seinem Verteidiger zurück. Auch heute hat er betont, dass man am Freitag noch einmal eine Gegenäußerung eingebracht hat, die sei jetzt das wesentliche und mehr hätte er nicht zu sagen.“