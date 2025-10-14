Vorteilswelt
Drama in Donaustadt

Nachbarn in Wien erschossen: Schütze in U-Haft

Wien
14.10.2025 13:08
Die Notwehr ist für die Staatsanwaltschaft jedoch wenig plausibel.
Die Notwehr ist für die Staatsanwaltschaft jedoch wenig plausibel.

Nach dem tödlichen Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt wurde gegen den 50-jährigen Verdächtigen am Dienstag die U-Haft verhängt. Laut seiner Anwältin Astrid Wagner habe er aus Angst geschossen – er sei überzeugt gewesen, der Nachbar wolle ihn mit einem Messer attackieren.

Das aus einem Revolver abgefeuerte Projektil – der 50-Jährige besaß die Waffe legal, er soll Sportschütze und mit dem Schusswaffengebrauch vertraut sein – drang dem 33-Jährigen in die Brust. Er hatte keine Überlebenschance.

Nachbar fühlte sich von lauter Musik gestört
Der Getötete hatte sich über die laute Musik beschwert, die zum wiederholten Male aus den Boxen des Hobby-DJs dröhnte und den anderen Hausbewohnern die Nachtruhe raubte. Der 33-Jährige dürfte mehrfach gegen die Tür des 50-Jährigen gepumpert haben, als dieser zunächst nicht auf dessen Klopfen reagierte. Schließlich ging die Tür doch auf, dann fiel ein Schuss.




Verteidigerin bringt mögliche Rauschtat ins Spiel
„Es wird nun auch geprüft, ob nicht eine Straftat im Zustand der vollen Berauschung vorliegt“, sagte Wagner. Zwar könne sich ihr Mandant grundsätzlich erinnern, was vorgefallen sei, er sei aber nach dem Konsum von Wein stark alkoholisiert gewesen und habe sich womöglich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt. Ein Sachverständiger müsse nun errechnen, wie viel Promille der 50-Jährige intus hatte, meinte Wagner.

Lesen Sie auch:
In diesem Gemeindebau im Josef-Bohmann-Hof in Wien Donaustadt hat ein Bewohner seinen Nachbarn ...
Streit mit Nachbar
Nach Todesschuss in Wien: „Ich bin unschuldig!“
13.10.2025
Traf Opfer in Brust
Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt
13.10.2025
Nachbar erschossen
Todesschütze (50) legt wirres Geständnis ab
12.10.2025
Bluttat im Gemeindebau
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
11.10.2025

Ermittlungen wegen Mord
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Die Notwehr-Variante erscheine der Anklagebehörde „wenig plausibel“, räumte die Verteidigerin ein. So wurde am Tatort kein Messer gefunden. Außerdem hatte der Beschuldigte zunächst gegenüber der Polizei angegeben, er habe den 33-Jährigen für einen Einbrecher gehalten.

Drama in Donaustadt
Nachbarn in Wien erschossen: Schütze in U-Haft
Polizisten verletzt
Zwei Attacken in Favoriten: Verdächtiger biss zu
Neues Studioalbum
Pauls Jets: Rückkehr nimmt den Fuß vom Gaspedal
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
