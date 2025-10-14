Nachbarn in Wien erschossen: Schütze in U-Haft

Verteidigerin bringt mögliche Rauschtat ins Spiel

„Es wird nun auch geprüft, ob nicht eine Straftat im Zustand der vollen Berauschung vorliegt“, sagte Wagner. Zwar könne sich ihr Mandant grundsätzlich erinnern, was vorgefallen sei, er sei aber nach dem Konsum von Wein stark alkoholisiert gewesen und habe sich womöglich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rausch versetzt. Ein Sachverständiger müsse nun errechnen, wie viel Promille der 50-Jährige intus hatte, meinte Wagner.