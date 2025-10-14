Umfrage in Industrie: „Diagnose ist ernüchternd“

„Die Diagnose ist ernüchternd“ – so fasst Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer OÖ (WKOÖ), die Studienergebnisse zusammen. Im Auftrag der WKOÖ befragte das Forschungsinstitut IMAS mehr als 100 Industrieunternehmer im Land ob der Enns. Als größte Herausforderungen nennen sie die Bürokratie (für 60 Prozent ein Hemmnis) sowie die hohen Personal- und Energiekosten (52 Prozent). Überraschend ist: Die US-Zölle sind nur für fünf Prozent eine Herausforderung.