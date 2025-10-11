Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett

Schließlich sei der Frau die Vermutung gekommen, dass sich der Bräutigam für einen Moment in das für die Hochzeitsnacht festlich geschmückte Hotelzimmer zurückgezogen haben könnte. Daraufhin habe sie mit einigen Verwandten und Hotelangestellten dort nachgesehen: Der Mann lag dort tatsächlich im Bett – aber nicht allein. Der Zeitung zufolge handelt es sich dabei um eine Schwester oder Cousine der Braut. Beim Versuch, sich den Ehering vom Finger zu reißen, habe sich die Frau dann auch noch leicht verletzt. Das große Fest mit etwa 200 Gästen sei dann schnell vorbei gewesen.