Während Hochzeitsfeier
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
Eine Hochzeit in Italien endete anders als geplant: Die Braut erwischte den Bräutigam mit einer anderen Frau – in dem Hotelbett, in dem die Hochzeitsnacht hätte stattfinden sollen. Besonders brisant: Bei der anderen Frau handelte es sich um eine nahe Verwandte der Braut.
Das Paar – sie etwa 40 Jahre alt, er Anfang 30 – hatte für die Hochzeitsfeier ein Hotel an der Westküste der Insel Sardinien angemietet. Anfangs sei mit großem Buffet und Tanz ausgelassen gefeiert worden, bis die Frau kurz vor Mitternacht ihren Ehemann vermisst habe, berichtete die Zeitung „La Nuova Sardegna“ unter Berufung auf Augenzeugen. Auf alle Anrufe habe er nicht geantwortet. Zwischenzeitlich sei sogar ein Notfall befürchtet worden.
Schließlich sei der Frau die Vermutung gekommen, dass sich der Bräutigam für einen Moment in das für die Hochzeitsnacht festlich geschmückte Hotelzimmer zurückgezogen haben könnte. Daraufhin habe sie mit einigen Verwandten und Hotelangestellten dort nachgesehen: Der Mann lag dort tatsächlich im Bett – aber nicht allein. Der Zeitung zufolge handelt es sich dabei um eine Schwester oder Cousine der Braut. Beim Versuch, sich den Ehering vom Finger zu reißen, habe sich die Frau dann auch noch leicht verletzt. Das große Fest mit etwa 200 Gästen sei dann schnell vorbei gewesen.
„Es sah aus wie eine Kinokomödie – nur echt“
Das Paar verbrachte die folgende Nacht nach Informationen von „La Nuova Sardegna“ im Hotel – allerdings in getrennten Zimmern. Ob es zwischen den beiden inzwischen zu einer Aussprache und möglicherweise sogar zur Versöhnung kam, ist nicht bekannt. Einer der Angestellten sagte der Zeitung: „Es sah alles aus wie eine Kinokomödie aus den 70er- oder 80er-Jahren – nur dass das Brautpaar echt war und niemand lachte.“
