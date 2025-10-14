Meghan hat sich selbst zur Fashion Week eingeladen

Herzogin Meghan Markle (44) sorgte bei der Paris Fashion Week für mächtig Wirbel – und das nicht wegen ihres Outfits. Laut Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) hat sich die Ex-Royal nämlich einfach selbst eingeladen!
„Meghan und ich kennen uns seit ein paar Jahren. Sie schrieb mir, dass sie gerne zur Show kommen würde“, verriet Piccioli im Interview mit dem Magazin „The Cut“. Eine offizielle Einladung? Fehlanzeige! „Ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt“, so der Designer weiter.
Und die Überraschung gelang! Meghan tauchte plötzlich bei der Balenciaga-Show auf – in einem weißen Cape-Hosen-Ensemble, ganz in edlem Duchess-Look. Doch während Modefans applaudierten, rollten andere nur mit den Augen.
Denn der Auftritt kam nicht überall gut an. Das Luxuslabel Balenciaga stand noch vor wenigen Jahren wegen einer skandalösen Werbekampagne mit Kindern heftig in der Kritik. Jetzt also Meghan – Mutter von Archie (6) und Lilibet (4) – als prominenter Gast?
Herzogin Doppelmoral?
In den sozialen Medien hagelte es Spott: „Die ,Duchess of Doppelmoral‘! Erst Kinder schützen wollen, dann bei Balenciaga auftauchen!“
Und als wäre das nicht genug, wurde Meghan auch noch beim Lachen in der ersten Reihe erwischt – ausgerechnet, als ein Model auf dem Laufsteg stolperte. Doch richtig für Aufsehen sorgte ihr Instagram-Post von der Limousinenfahrt durch Paris, bei der sie lässig die Füße hochlegte. Brisant: Die Strecke führte über die Prachtbrücken Pont Alexandre III und Pont des Invalides – nur wenige Meter vom Pont-de-l’Alma-Tunnel entfernt. Ausgerechnet dort war 1997 Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.
Selbst-Einladung, Stil-Show und ein kleiner Skandal – Meghan hat wieder geschafft, dass alle über sie reden.
