Designer gesteht:

Meghan hat sich selbst zur Fashion Week eingeladen

Royals
14.10.2025 13:15
Herzogin Meghan war das Gesprächsthema der Pariser Fashion Week – jetzt kam raus: Sie hat sich ...
Herzogin Meghan war das Gesprächsthema der Pariser Fashion Week – jetzt kam raus: Sie hat sich selbst eingeladen!(Bild: www.PPS.at)

Herzogin Meghan Markle (44) sorgte bei der Paris Fashion Week für mächtig Wirbel – und das nicht wegen ihres Outfits. Laut Balenciaga-Designer Pierpaolo Piccioli (58) hat sich die Ex-Royal nämlich einfach selbst eingeladen!

0 Kommentare

„Meghan und ich kennen uns seit ein paar Jahren. Sie schrieb mir, dass sie gerne zur Show kommen würde“, verriet Piccioli im Interview mit dem Magazin „The Cut“. Eine offizielle Einladung? Fehlanzeige! „Ich wollte, dass es eine Überraschung bleibt“, so der Designer weiter.

Und die Überraschung gelang! Meghan tauchte plötzlich bei der Balenciaga-Show auf – in einem weißen Cape-Hosen-Ensemble, ganz in edlem Duchess-Look. Doch während Modefans applaudierten, rollten andere nur mit den Augen.

Meghan im Balenciaga-Look bei der Fashion Week
Meghan im Balenciaga-Look bei der Fashion Week(Bild: www.PPS.at)

Denn der Auftritt kam nicht überall gut an. Das Luxuslabel Balenciaga stand noch vor wenigen Jahren wegen einer skandalösen Werbekampagne mit Kindern heftig in der Kritik. Jetzt also Meghan – Mutter von Archie (6) und Lilibet (4) – als prominenter Gast?

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten in New York die Project Healthy Mind Gala. 
Mit Harry in New York
Meghan sorgt mit XXL-Ausschnitt für Aufsehen
10.10.2025
Echte Überraschung!
Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week
05.10.2025
„Projekt Tauwetter“
Harry und Meghan verfolgen royalen Geheimplan!
10.10.2025

Herzogin Doppelmoral?
In den sozialen Medien hagelte es Spott: „Die ,Duchess of Doppelmoral‘! Erst Kinder schützen wollen, dann bei Balenciaga auftauchen!“

Und als wäre das nicht genug, wurde Meghan auch noch beim Lachen in der ersten Reihe erwischt – ausgerechnet, als ein Model auf dem Laufsteg stolperte. Doch richtig für Aufsehen sorgte ihr Instagram-Post von der Limousinenfahrt durch Paris, bei der sie lässig die Füße hochlegte. Brisant: Die Strecke führte über die Prachtbrücken Pont Alexandre III und Pont des Invalides – nur wenige Meter vom Pont-de-l’Alma-Tunnel entfernt. Ausgerechnet dort war 1997 Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

Meghan schlüpfte nach ihrem Auftritt in weiß in ein schwarzes Etui-Kleid.
Meghan schlüpfte nach ihrem Auftritt in weiß in ein schwarzes Etui-Kleid.(Bild: Viennareport)

Selbst-Einladung, Stil-Show und ein kleiner Skandal – Meghan hat wieder geschafft, dass alle über sie reden.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
