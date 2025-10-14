Meghan hat sich selbst zur Fashion Week eingeladen

Herzogin Doppelmoral?

In den sozialen Medien hagelte es Spott: „Die ,Duchess of Doppelmoral‘! Erst Kinder schützen wollen, dann bei Balenciaga auftauchen!“

Und als wäre das nicht genug, wurde Meghan auch noch beim Lachen in der ersten Reihe erwischt – ausgerechnet, als ein Model auf dem Laufsteg stolperte. Doch richtig für Aufsehen sorgte ihr Instagram-Post von der Limousinenfahrt durch Paris, bei der sie lässig die Füße hochlegte. Brisant: Die Strecke führte über die Prachtbrücken Pont Alexandre III und Pont des Invalides – nur wenige Meter vom Pont-de-l’Alma-Tunnel entfernt. Ausgerechnet dort war 1997 Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.