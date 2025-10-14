Russland wirft Chodorkowski Umsturzpläne vor

Er war einst der reichste Mann Russlands, jetzt ist Michail Chodorkowski einer der prominentesten Kritiker Putins. Im Visier der russischen Justiz war der im Exil lebende Oppositionelle schon länger, nun erhebt auch der Inlandsgeheimdienst FSB Vorwürfe gegen Chodorkowski.
Der FSB wirft dem 62-Jährigen vor, einen Umsturz planen zu wollen und hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Chodorkowski wird der Gründung einer „terroristischen Vereinigung“ beschuldigt, um gewaltsam die Macht an sich zu reißen, wie der russische Geheimdienst am Dienstag mitteilte.
Seit 2013 im Exil
Chodorkowski, einst der reichste Mann Russlands, saß zehn Jahre lang wegen Betrugsvorwürfen im Gefängnis. Er selbst und viele westliche Staaten bezeichneten die Anklage als politisch motiviert. 2013 wurde Chodorkowski begnadigt und verließ Russland. Seit Dezember 2015 fahndet die russische Justiz erneut nach dem in London lebenden Ex-Oligarch. Chodorkowski wird beschuldigt, im Jahr 1998 einen russischen Politiker ermordet zu haben.
„Ausländischer Agent“
Im Exil wurde der russische Unternehmer einer der prominentesten Kritiker des russischen Regimes. Chodorkowski gründete die Stiftung „Offenes Russland“ und unterstützt mehrere Gruppen, die sich gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 wurde der Kreml-Kritiker als „ausländischer Agent“ eingestuft.
