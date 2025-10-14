Russland wirft Chodorkowski Umsturzpläne vor

Seit 2013 im Exil

Chodorkowski, einst der reichste Mann Russlands, saß zehn Jahre lang wegen Betrugsvorwürfen im Gefängnis. Er selbst und viele westliche Staaten bezeichneten die Anklage als politisch motiviert. 2013 wurde Chodorkowski begnadigt und verließ Russland. Seit Dezember 2015 fahndet die russische Justiz erneut nach dem in London lebenden Ex-Oligarch. Chodorkowski wird beschuldigt, im Jahr 1998 einen russischen Politiker ermordet zu haben.