Vor Linzer Lokal flogen die Fäuste: Drei Verletzte

Drei verletzte Nachtschwärmer – das ist die Bilanz einer Rauferei vor einem Linzer Lokal in der Nacht auf Sonntag. Insgesamt hatten sieben Beteiligte die Fäuste fliegen lassen. Worum es bei der Keilerei ging, ist noch nicht klar.
Am späten Sonntagabend kam es vor einem Lokal in Linz zu einer Rauferei zwischen sieben Personen. Drei Rumänen und ein Linzer sowie drei bisher Unbekannte gingen vor dem Eingangsbereich des Lokals aufeinander los.
Ursache unklar
Drei an der Rauferei Beteiligte wurden verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Der Grund der Auseinandersetzung konnte bisher noch nicht geklärt werden.
