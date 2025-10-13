Der Feuerteufel, der aus der Nachbarschaft kommt

Nur knapp ist eine Familie in Kärnten dem Feuertod entronnen, nachdem ein Brandstifter das Auto im Carport angezündet hatte und das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hatte. Eltern und Kinder konnten sich retten – doch der Schock sitzt tief. Auch, weil es von der Tat ein Video gibt, das zeigt, wie nahe der Feuerteufel seinen Opfern war!