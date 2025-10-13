Der Feuerteufel, der aus der Nachbarschaft kommt

Nur knapp ist eine Familie in Kärnten dem Feuertod entronnen, nachdem ein Brandstifter das Auto im Carport angezündet hatte und das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hatte. Eltern und Kinder konnten sich retten – doch der Schock sitzt tief. Auch, weil es von der Tat ein Video gibt, das zeigt, wie nahe der Feuerteufel seinen Opfern war!
„Bei jedem Geräusch wacht man auf, schreckt zusammen“, erzählt ein junger Kärntner Familienvater, wie es ihm seit einem Brandanschlag auf sein Haus geht. „Die Kinder haben Angst, auch, weil der Mann nebenan wohnt, der unserer Ansicht nach fast eindeutig auf dem Video zu sehen ist. Es ist einfach nicht zu begreifen.“
Denn der tatverdächtige Brandstifter war nicht nur über Jahre hinweg ein freundlicher und hilfsbereiter Nachbar, sondern sogar ein guter Freund der Opferfamilie. Was steckt dahinter?
Kommentare
