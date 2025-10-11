EU plant neue „AI Factories“ in sechs Ländern

Es gibt auch eine „AI Factory Austria“

In Österreich gibt es die „AI Factory Austria“, die das heimische KI-Ökosystem rund um Forschung, Unternehmen und öffentliche Institutionen stärken soll. Sie will insbesondere einen neuen KI-optimierten Supercomputer betreiben, der für Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung zur Verfügung stehen soll.