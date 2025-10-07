Künstliche Intelligenz birgt Gefahr für Musikszene

Entsetzen bei Künstlern ist groß

Ein konkretes Beispiel dazu liefert die Künstlerin KTEE: Zum Spaß hat sie eine KI-App ausprobiert und drei originale Textzeilen aus ihren eigenen Songs vorgeschlagen bekommen! „Die KI hat sich das einfach über die KI-Datensammlung ,einverleibt’“, ist das Entsetzen bei den Künstlern groß. Im künftigen Kampf David gegen Goliath – also der kleinen Musiker gegen die großen Konzerne – versucht die Kulturregion NÖ zu unterstützen. Etwa mit der „Deklaration zur Bedeutung der Regionalkultur im Zeitalter der KI“.