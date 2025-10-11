Wirbel um Börsengang von Milliarden-Startup DeepL

Merz hatte zudem kritisiert, in Deutschland werde nicht einmal groß bemerkt, dass sich Biotech-Firmen wie BioNTech oder CureVac in New York als Hauptbörse listen ließen. Er werde darauf achten, dass solche Unternehmen in Deutschland bleiben und wachsen könnten. Am Donnerstag kritisierte der Kanzler, dass sich Firmen mit Kapitalbedarf zu oft nur über die Banken Geld beschaffen könnten. Dies müsse man durch den Ausbau des europäischen Kapitalmarkts ändern.