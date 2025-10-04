Was Künstliche Intelligenz bei Krebs leisten kann

KI unterstützt Mediziner

Bei der Entfernung und Diagnose werden die Ärzte mittlerweile von künstlicher Intelligenz unterstützt. „Sie erkennt jede kleinste Veränderung der Darmschleimhaut. Wir wissen dann, wo wir genau hinschauen müssen“, so Aigner, der sich noch bis heute, Samstag, mit 250 Experten in St. Wolfgang zu einer Tagung trifft.