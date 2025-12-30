Vorteilswelt
Er war nie Profikicker

Johannes Hoff Thorup: Das ist Rapids neuer Trainer

Bundesliga
30.12.2025 19:55
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: © Norwich City)

Johannes Hoff Thorup ist neuer Rapid-Trainer. Am 7. Jänner wird der 36-jährige Däne offiziell präsentiert, doch wer ist der neue Hoffnungsträger der Grün-Weißen.  

Hoff Thorup war selbst nie als Profi aktiv, werkte beim FC Nordsjaelland ab 2015 erst als Nachwuchs-, dann als Co- und schließlich ab Anfang 2023 als Cheftrainer.

„Will, dass wir das Spiel kontrollieren“
„Als Fußballer hat es nicht gereicht, daher habe ich mich für den zweitbesten Job entschieden“, begründete Hoff Thorup, warum er schon mit 20 Jahren in die Coachingzone übersiedelte. Er steht für einen offensiven (4-3-3)-Ballbesitz-Fußball, sagt selbst: „Ich will, dass wir das Spiel kontrollieren, den Gegner dominieren.“

Mads Bidstrup kennt Thorup aus Nordsjaelland .
Mads Bidstrup kennt Thorup aus Nordsjaelland .(Bild: Andreas Tröster)

Die erste Saison schloss sein Klub – unter anderem mit dem aktuellen Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup im Kader – als Vizemeister hinter dem FC Kopenhagen ab. 2023/24 erreichte Hoff Thorup mit Nordsjaelland die Gruppenphase der Conference League (Platz drei) und landete in der dänischen Liga auf Rang vier.

Es folgte im Sommer 2024 das Engagement bei Norwich City. Dort agierte Hoff Thorup primär in einer offensiv ausgerichteten 4-3-3-Grundordnung. Weil die Aufstiegsambitionen ins Stocken gerieten, trennten sich die „Canaries“ im April 2025 allerdings vorzeitig von ihm. Seither war Hoff Thorup vereinslos. Der Däne verfügt zwar über Kenntnisse in Deutsch, die primäre Kabinensprache dürfte bei Rapid vorerst aber Englisch werden. 

Lesen Sie auch:
Johannes Hoff Thorup
„Klub hat Potenzial“
Rapid holt 36-jährigen Dänen als neuen Trainer
30.12.2025
Krone Plus Logo
Grüner Rauch in Wien
Ein Fall für zwei! Das ist Rapids neuer Trainer
29.12.2025

„Passt perfekt zu unserer Spielidee“
Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben mit ihm in den letzten Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche geführt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“,

