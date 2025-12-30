Johannes Hoff Thorup: Das ist Rapids neuer Trainer

Johannes Hoff Thorup ist neuer Rapid-Trainer. Am 7. Jänner wird der 36-jährige Däne offiziell präsentiert, doch wer ist der neue Hoffnungsträger der Grün-Weißen.
Hoff Thorup war selbst nie als Profi aktiv, werkte beim FC Nordsjaelland ab 2015 erst als Nachwuchs-, dann als Co- und schließlich ab Anfang 2023 als Cheftrainer.
„Will, dass wir das Spiel kontrollieren“
„Als Fußballer hat es nicht gereicht, daher habe ich mich für den zweitbesten Job entschieden“, begründete Hoff Thorup, warum er schon mit 20 Jahren in die Coachingzone übersiedelte. Er steht für einen offensiven (4-3-3)-Ballbesitz-Fußball, sagt selbst: „Ich will, dass wir das Spiel kontrollieren, den Gegner dominieren.“
Die erste Saison schloss sein Klub – unter anderem mit dem aktuellen Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup im Kader – als Vizemeister hinter dem FC Kopenhagen ab. 2023/24 erreichte Hoff Thorup mit Nordsjaelland die Gruppenphase der Conference League (Platz drei) und landete in der dänischen Liga auf Rang vier.
Es folgte im Sommer 2024 das Engagement bei Norwich City. Dort agierte Hoff Thorup primär in einer offensiv ausgerichteten 4-3-3-Grundordnung. Weil die Aufstiegsambitionen ins Stocken gerieten, trennten sich die „Canaries“ im April 2025 allerdings vorzeitig von ihm. Seither war Hoff Thorup vereinslos. Der Däne verfügt zwar über Kenntnisse in Deutsch, die primäre Kabinensprache dürfte bei Rapid vorerst aber Englisch werden.
„Passt perfekt zu unserer Spielidee“
Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: „Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben mit ihm in den letzten Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche geführt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“,
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.