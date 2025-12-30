Johannes Hoff Thorup: Das ist Rapids neuer Trainer

„Will, dass wir das Spiel kontrollieren“

„Als Fußballer hat es nicht gereicht, daher habe ich mich für den zweitbesten Job entschieden“, begründete Hoff Thorup, warum er schon mit 20 Jahren in die Coachingzone übersiedelte. Er steht für einen offensiven (4-3-3)-Ballbesitz-Fußball, sagt selbst: „Ich will, dass wir das Spiel kontrollieren, den Gegner dominieren.“