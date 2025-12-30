Rapid holt 36-jährigen Dänen als neuen Trainer

Jetzt ist der Deal fix! Johannes Hoff Thorup wird neuer Trainer beim SK Rapid. Der 36-jährige Däne unterschrieb einen bis inklusive der Saison 2026/27 laufenden Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.
„Ich bin glücklich, dass wir mit Johannes Hoff Thorup eine Einigung erzielen konnten“, sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben mit ihm in den letzten Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche geführt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“, so der 46-jährige Wiener, der ergänzt: „In den nächsten Tagen werden wir auch noch gemeinsam das künftige Trainerteam für die Profimannschaft fixieren.“
„Klub hat großes Potenzial“
Offiziell vorgestellt wird Rapids neuer Chef-Trainer am 7. Jänner 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz. Doch schon jetzt brennt der Däne auf seine neue Aufgabe. „Als ich das erste Mal vom Interesse des SK Rapid hörte, wusste ich sofort, dass ich mehr darüber erfahren möchte. Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Ich freue mich sehr auf meinen Start und die Arbeit beim SK Rapid. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört,“ so der 36-jährige Däne.
Thorup ist der erste Skandinavier bei Rapid. Er war bis April bei Norwich in der Championship tätig. Davor hatte er sich bei Nordsjaelland vom Akademie- zum Cheftrainer hochgearbeitet, die Dänen 2023 zum Vize-Meistertitel geführt. Ohne selbst Profi gewesen zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.