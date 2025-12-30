Vorteilswelt
„Klub hat Potenzial“

Rapid holt 36-jährigen Dänen als neuen Trainer

Bundesliga
30.12.2025 18:47
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: X/argyletweet)

Jetzt ist der Deal fix! Johannes Hoff Thorup wird neuer Trainer beim SK Rapid. Der 36-jährige Däne unterschrieb einen bis inklusive der Saison 2026/27 laufenden Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

0 Kommentare

„Ich bin glücklich, dass wir mit Johannes Hoff Thorup eine Einigung erzielen konnten“, sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Trotz seines jungen Alters konnte er bereits in Dänemark und England auf sehr hohem Niveau wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Fußballverständnis von Johannes passt perfekt zu unserer Spielidee, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben mit ihm in den letzten Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche geführt und sind überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“, so der 46-jährige Wiener, der ergänzt: „In den nächsten Tagen werden wir auch noch gemeinsam das künftige Trainerteam für die Profimannschaft fixieren.“

Markus Katzer
Markus Katzer(Bild: GEPA)

„Klub hat großes Potenzial“
Offiziell vorgestellt wird Rapids neuer Chef-Trainer am 7. Jänner 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz. Doch schon jetzt brennt der Däne auf seine neue Aufgabe. „Als ich das erste Mal vom Interesse des SK Rapid hörte, wusste ich sofort, dass ich mehr darüber erfahren möchte. Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Ich freue mich sehr auf meinen Start und die Arbeit beim SK Rapid. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört,“ so der 36-jährige Däne.

Thorup ist der erste Skandinavier bei Rapid. Er war bis April bei Norwich in der Championship tätig. Davor hatte er sich bei Nordsjaelland vom Akademie- zum Cheftrainer hochgearbeitet, die Dänen 2023 zum Vize-Meistertitel geführt. Ohne selbst Profi gewesen zu sein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
