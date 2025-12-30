Rapid holt 36-jährigen Dänen als neuen Trainer

„Klub hat großes Potenzial“

Offiziell vorgestellt wird Rapids neuer Chef-Trainer am 7. Jänner 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz. Doch schon jetzt brennt der Däne auf seine neue Aufgabe. „Als ich das erste Mal vom Interesse des SK Rapid hörte, wusste ich sofort, dass ich mehr darüber erfahren möchte. Bei meinem Besuch im Verein und den Gesprächen mit den Verantwortlichen merkte ich rasch, dass dies genau der richtige Platz für mich sein könnte. Der Klub und die Mannschaft haben großes Potenzial, die Stadt Wien ist zudem großartig. Ich freue mich sehr auf meinen Start und die Arbeit beim SK Rapid. Wir möchten alle gemeinsam den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört,“ so der 36-jährige Däne.