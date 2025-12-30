„Mit ihm haben wir den absoluten Jackpot gezogen“

„Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst analysiert den bisher sehr erfolgreichen Ski-Winter mit acht Siegen der heimischen Athleten. Der Salzburger, Slalom-Weltcupsieger 2010, sieht eine Personalie als wichtigen Baustein für den Aufwärtstrend, meint aber auch: „Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt“.
Das erste Saisondrittel war für unsere Skifahrer positiv, besser, als man es erwarten durfte. Gerade die Anzahl an Siegen ist erfreulich. Die nicht nur auf die gute Stimmung im Team, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass unsere Siegläufer fit sind, wir mit Ausnahme von Stefan Eichberger von Verletzungen verschont geblieben sind. Davor ist keine Nation gefeilt – siehe die Schweizer Damen oder die Italienerinnen. Brechen die Leistungsträger weg, wirds für jede Nation schwer. Daher heißt es für uns: Demütig bleiben, hart weiterarbeiten. Das Highlight Olympia wartet schließlich erst! Aber zumindest können die Athleten beruhigt ins neue Jahr rutschen. Da war in der Vorsaison viel mehr Druck auf dem Kessel.
