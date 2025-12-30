Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Reinfried Herbst

„Mit ihm haben wir den absoluten Jackpot gezogen“

Ski Alpin
30.12.2025 18:30
Christian Mitter blickt auf ein erfolgreiches erstes Saisondrittel zurück.
Christian Mitter blickt auf ein erfolgreiches erstes Saisondrittel zurück.(Bild: GEPA)

„Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst analysiert den bisher sehr erfolgreichen Ski-Winter mit acht Siegen der heimischen Athleten. Der Salzburger, Slalom-Weltcupsieger 2010, sieht eine Personalie als wichtigen Baustein für den Aufwärtstrend, meint aber auch: „Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt“.

0 Kommentare

Das erste Saisondrittel war für unsere Skifahrer positiv, besser, als man es erwarten durfte. Gerade die Anzahl an Siegen ist erfreulich. Die nicht nur auf die gute Stimmung im Team, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass unsere Siegläufer fit sind, wir mit Ausnahme von Stefan Eichberger von Verletzungen verschont geblieben sind. Davor ist keine Nation gefeilt – siehe die Schweizer Damen oder die Italienerinnen. Brechen die Leistungsträger weg, wirds für jede Nation schwer. Daher heißt es für uns: Demütig bleiben, hart weiterarbeiten. Das Highlight Olympia wartet schließlich erst! Aber zumindest können die Athleten beruhigt ins neue Jahr rutschen. Da war in der Vorsaison viel mehr Druck auf dem Kessel.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
225.772 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
102.040 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
93.870 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Reinfried Herbst
„Mit ihm haben wir den absoluten Jackpot gezogen“
„Behandlung gestartet“
Frühere ÖSV-Läuferin spricht offen über Essstörung
Sport-Jahresrückblick
Sexspielzeug, Bücherwurm, Ratte und Trump-Pokal
Krone Plus Logo
Semmerings OK-Chef
„Der Ost-Klassiker war die schönste Visitenkarte“
Krone Plus Logo
Als Außenseiter
Darum läuft es für Ski-Österreich in diesem Winter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf