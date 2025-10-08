Chefwechsel am Beginn von riesigem Umbau in NÖ

Hoffen auf kürze OP-Wartezeiten

Zwar nicht der Kragen, aber die Mandeln „platzen“ indes 1000 Niederösterreichern, die auf eine Mandeloperation lange warten müssen. Im Fall der achtjährigen Sophia – die „Krone“ berichtete – wären das sogar zwei Jahre gewesen, was nun zum Glück doch schneller geht. Kasser hofft, dass durch das Projekt „HNÖ hilft“, bei dem zusätzliche OP-Kapazitäten für Operationen bei Kindern geschaffen wurden, nun die Wartezeit spürbar verkürze. Derzeit liege man im österreichweiten Schnitt von 15 bis 18 Monaten.