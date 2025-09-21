Das Geheimnis der Gastpatienten-Ströme

So ist etwa im Bundesgesetz über die Krankenanstalten nur von Personen im Bundesgebiet die Rede, diese müssten behandelt werden, von Landesbürgern spricht man nicht. Im Wiener Krankenanstaltengesetz allerdings wurde der Passus aufgenommen, wonach die Aufnahme von Patienten in öffentlichen Krankenanstalten auf Personen beschränkt sei, die Wiener Landesbürger sind oder als Fremde ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Die Patientenanwältin für Österreich, Michaela Wlattnig, sieht hier einen Widerspruch und kündigt zuletzt im ORF-Radio eine rechtliche Prüfung an.