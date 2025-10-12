„Fahre im Winter mit Rad und es macht glücklich“

Tennis-Sensationsmann: „Eine Familie hat gewonnen“
Tränen nach Triumph
Wir kennen Simon Schwarz vor allem als Schauspieler komödiantischer Charaktere. In seinem neuen Buch „Geht’s noch?“ wird der Wiener ernster und schlüpft in die Rolle des Aktivisten. Er erzählt, was ein Auto-Sticker mit der Aufschrift „80 / 100 – dem Wald zuliebe“ in ihm auslöst und warum der Biber ein Superstar der Natur ist und uns Menschen viel Steuergeld spart.
„Wie sagt man so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, lacht Simon Schwarz, während seine nassen Schuhe eine kleine Lacke im Restaurant hinterlassen. In Regenbekleidung radelt der Schauspieler zum Gespräch mit der „Krone“. „In Wien brauche ich wirklich kein Auto. Mit meinem Lastenrad komme ich überall hin und einen Parkplatz finde ich auch immer.“
