„Fahre im Winter mit Rad und es macht glücklich“

Wir kennen Simon Schwarz vor allem als Schauspieler komödiantischer Charaktere. In seinem neuen Buch „Geht’s noch?“ wird der Wiener ernster und schlüpft in die Rolle des Aktivisten. Er erzählt, was ein Auto-Sticker mit der Aufschrift „80 / 100 – dem Wald zuliebe“ in ihm auslöst und warum der Biber ein Superstar der Natur ist und uns Menschen viel Steuergeld spart.