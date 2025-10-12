Die Aufstellung: So startet Österreich in Rumänien

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im WM-Quali-Schlager gegen Rumänien den Erfolg sucht!
Hier die Aufstellung:
Österreichs Nationalmannschaft hat heute die Chance, die Tür zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika noch weiter aufzustoßen. Im Falle eines Sieges in der Bukarester Arena Națională könnte die ÖFB-Auswahl das Endrunden-Ticket wohl nur noch theoretisch verspielen. Selbst der ansonsten eher zurückhaltende Teamchef Ralf Rangnick meinte nach dem 10:0 gegen San Marino, bei einem Erfolg gegen Rumänien „lassen wir uns das nicht mehr nehmen“.
„Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an bereit sind!“
Österreich führt die Tabelle in Gruppe H zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina an, hat zudem ein Spiel in der Hinterhand und die weitaus bessere Tordifferenz. Die drittplatzierten Rumänen liegen bereits acht Zähler zurück, für sie geht es darum, noch Endrang 2 und damit das WM-Playoff zu erreichen. Genau das macht sie laut Rangnick gefährlich. „Wir wissen, dass wir auf eine spielstarke, aber auch mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestattete Mannschaft treffen. Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an bereit sind“, erklärte der Deutsche am Samstag vor dem Abflug nach Bukarest.
„Wir werden Räume bekommen, die gilt es zu bespielen!“
Das erste Kräftemessen endete im vergangenen Juni im Happel-Stadion mit einem 2:1 für Österreich. „Da haben wir uns in den ersten 30 Minuten schwergetan, dann aber haben wir das Spiel kontrolliert“, erinnerte sich Rangnick. „Es wird auch diesmal auf eine gute Mischung im Spiel gegen den Ball und mit Ballbesitz ankommen. Wir werden Räume bekommen, die gilt es zu bespielen.“
