Die Aufstellung: So startet Österreich in Rumänien

Österreich führt die Tabelle in Gruppe H zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina an, hat zudem ein Spiel in der Hinterhand und die weitaus bessere Tordifferenz. Die drittplatzierten Rumänen liegen bereits acht Zähler zurück, für sie geht es darum, noch Endrang 2 und damit das WM-Playoff zu erreichen. Genau das macht sie laut Rangnick gefährlich. „Wir wissen, dass wir auf eine spielstarke, aber auch mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestattete Mannschaft treffen. Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an bereit sind“, erklärte der Deutsche am Samstag vor dem Abflug nach Bukarest.