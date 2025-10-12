Vorteilswelt
Eishockey-Liga

VSV setzt Siegeszug fort – Haie gelingt Sensation

Eishockey
12.10.2025 20:57
Der VSV jubelt.(Bild: GEPA)

Der Villacher SV hat seinen Siegeszug auch in Bozen fortgesetzt und sich von Rang fünf auf Platz zwei der ICE-Eishockeyliga vorgeschoben. Die Kärntner gewannen am Sonntag den Schlager gegen HCB Südtirol 6:3 und sind nun mit einem Zähler Rückstand erster Verfolger von Olimpija Ljubljana. Die Slowenen unterlagen zu Hause überraschend dem HC Innsbruck 6:7 n.V. Die Graz99ers besiegten die Vienna Capitals 3:1, die ersten sechs Teams sind daher nur drei Punkte auseinander.

Der VSV lag in der Bozener Eiswelle nach 35 Minuten 5:1 voran. Bozen kam nur noch auf 3:5 heran, John Hughes (57.) besiegelte schließlich den fünften Sieg aus den jüngsten sechs Spielen, in denen die Adler durchschnittlich fünf Treffer erzielten. Die Villacher überholten damit neben Südtirol auch Red Bull Salzburg und die Pustertal Wölfe.

Salzburg fehlen drei Sekunden
Der Titelverteidiger aus Salzburg, ohne fünf verletzte Spieler sowie den gesperrten Kapitän Thomas Raffl, verlor gegen Fehervar durch ein Powerplay-Tor von Anze Kuralt drei Sekunden vor der Schlusssirene 2:3. Pustertal musste sich in Klagenfurt dem KAC nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben. Der Vizemeister gab eine 2:0-Führung (31.) aus der Hand, gewann aber noch dank eines Treffers von Simeon Schwinger. Dem KAC fehlten fünf Stammspieler, darunter Teamverteidiger David Maier, der mit einer Unterkörperverletzung längerfristig ausfällt.

  Die ebenfalls verletzungsgeplagten Vienna Caps, die sechs Stürmer vorgeben mussten, blieben erstmals nach vier Spielen ohne Punktezuwachs. Der ehemalige Wiener Lukas Kainz (5.) und Nick Swaney (14.) brachten die Grazer im ersten Drittel verdient 2:0 in Führung. Die Caps steigerten sich im Mitteldrittel und kamen durch Dominic Hackl zum Anschlusstreffer (27.). Kainz erhöhte zu Beginn des Schlussdrittels auf 3:1 (43.), danach kamen die Steirer nicht mehr in Gefahr und holten erstmals seit 26. September wieder drei Punkte.

Innsbrucker Sensation
Durch den Sieg der Grazer und die Niederlage von Ljubljana ist die Spitze eng zusammengerückt. In Ljubljana hatte der HC Innsbruck in einem Tor-Festival das bessere Ende für sich. In einer stets engen Partie gelang Ljubljana in der 59. Minute der Ausgleich zum 6:6, Max Coatta schoss die Haie doch noch zum Überraschungssieg. Innsbruck gab damit die Rote Laterne an die Black Wings Linz ab. Vorletzter sind die Pioneers Vorarlberg, die einen Tag nach dem Sieg in Szekesfehervar im zweiten Ungarn-Gastspiel gegen Ferencvaros Budapest mit 0:6 unter die Räder kamen.

