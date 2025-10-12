VSV setzt Siegeszug fort – Haie gelingt Sensation

Innsbrucker Sensation

Durch den Sieg der Grazer und die Niederlage von Ljubljana ist die Spitze eng zusammengerückt. In Ljubljana hatte der HC Innsbruck in einem Tor-Festival das bessere Ende für sich. In einer stets engen Partie gelang Ljubljana in der 59. Minute der Ausgleich zum 6:6, Max Coatta schoss die Haie doch noch zum Überraschungssieg. Innsbruck gab damit die Rote Laterne an die Black Wings Linz ab. Vorletzter sind die Pioneers Vorarlberg, die einen Tag nach dem Sieg in Szekesfehervar im zweiten Ungarn-Gastspiel gegen Ferencvaros Budapest mit 0:6 unter die Räder kamen.