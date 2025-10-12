Nach „Schock“: Holt Traditionsklub Hasenhüttl?

Die in der Europa League gegen Sturm Graz unterlegenen Schotten hatten sich vor einer Woche von Chefcoach Russell Martin getrennt. In den vergangenen Tagen hieß es, dass Legende Steven Gerrard zurückkehren soll, doch nach intensiven Gesprächen gab’s nun die Absage des 45-Jährigen. Von einem „Schock“ für die Rangers schreibt die „BBC“.