Nach „Schock“: Holt Traditionsklub Hasenhüttl?

Kehrt Ralph Hasenhüttl auf die britische Insel zurück? Nach der Absage von Steven Gerrard soll der Österreicher bei den Glasgow Rangers ganz oben auf dem Wunschzettel stehen.
Die in der Europa League gegen Sturm Graz unterlegenen Schotten hatten sich vor einer Woche von Chefcoach Russell Martin getrennt. In den vergangenen Tagen hieß es, dass Legende Steven Gerrard zurückkehren soll, doch nach intensiven Gesprächen gab’s nun die Absage des 45-Jährigen. Von einem „Schock“ für die Rangers schreibt die „BBC“.
Laut „Sky Sports“ steht nun Ralph Hasenhüttl bei den Schotten hoch im Kurs. Von 2018 bis 2022 werkte der Steirer bereits auf der Insel, trainierte Premier-League-Klub Southampton. Seit seinem Aus im Mai beim VfL Wolfsburg ist der 58-Jährige vereinslos.
Die weiteren Kandidaten
Neben Hasenhüttl wird auch der Name des Deutschen Danny Röhl, der im Sommer Englands Zweitligisten Sheffield Wednesday verlassen hatte, genannt. Auch Ipswich-Town-Coach Kieran McKenna steht bei den Rangers auf dem Zettel.
Kommentare
