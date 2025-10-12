E-Biker erlitt bei Absturz schwere Verletzungen

Mit schweren Verletzungen musste Sonntag am späten Nachmittag ein 50-Jähriger in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war auf der Zillertalstraße in Folge eines Sturzes mit seinem E-Bike abgestürzt. Spaziergänger fanden den Schwerverletzten.
Der 50-Jährige war gegen 17 Uhr auf der Zillertal Bundesstraße im Gemeindegebiet von Finkenberg talauswärts mit seinem E-Bike unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, kam von der Straße ab und auf einem Schotterparkplatz zu Sturz.
Straßensperre wegen Bergung
In der Folge stürzte der Radfahrer fünf Meter über eine steile Böschung ab und blieb schwer verletzt im Graben liegen. Spaziergänger sahen das E-Bike auf dem Schotterparkplatz und entdeckten dann den Schwerverletzten. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Bergrettung und ein Notarztteam rückten aus und bargen den Abgestürzten. Er wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Bundesstraße war für die Bergung rund 30 Minuten teilweise gesperrt.
