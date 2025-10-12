E-Biker erlitt bei Absturz schwere Verletzungen

Straßensperre wegen Bergung

In der Folge stürzte der Radfahrer fünf Meter über eine steile Böschung ab und blieb schwer verletzt im Graben liegen. Spaziergänger sahen das E-Bike auf dem Schotterparkplatz und entdeckten dann den Schwerverletzten. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.