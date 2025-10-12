Vorteilswelt
In 26. Minute out

Bangen um verletzte ÖFB-Teamstütze Höbinger!

Frauenfußball
12.10.2025 21:42
Marie-Therese Höbinger (hier im ÖFB-Dress) hat sich bei einem Spiel für ihren FC Liverpool wohl ...
Marie-Therese Höbinger (hier im ÖFB-Dress) hat sich bei einem Spiel für ihren FC Liverpool wohl schwer verletzt …(Bild: GEPA)

Für Österreichs Frauen-Fußball-Teamchef Alexander Schriebl reißen die schlechten Nachrichten nicht ab: Nach dem jüngsten Kreuzbandriss von Bayern-Stammspielerin Sarah Zadrazil droht nun mit Marie-Therese Höbinger die nächste Stütze, die beiden Playoff-Partien der Nations League gegen Tschechien zu verpassen!

Die Mittelfeldspielerin wurde am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage von Liverpool gegen Manchester City schon in der 26. Minute am Knie verletzt ausgetauscht.

Es war ein Rückschlag für die 24-Jährige, die zuvor schon von Mitte September bis Anfang Oktober wegen einer Verletzung beim schwächelnden englischen Erstligisten nicht hatte mitwirken können. Bedenken hinsichtlich des Nationalteam-Lehrganges hatte es schon damals gegeben.

Beim Verteidigen unglücklich zu Boden gefallen
Mit einem 90-Minuten-Einsatz am 5. Oktober gegen London City schien sich alles zum Guten zu wenden, seit Sonntag ist aber wieder alles anders. Höbinger verließ humpelnd unter Tränen den Platz, hatte einen Verband knapp ober dem rechten Knie.

„Es könnte dieselbe Verletzung sein, die sie sich schon ein bisschen früher in der Saison zugezogen hat“, sagte Liverpools Trainer Gareth Taylor. Höbinger war beim Verteidigen im eigenen Strafraum unglücklich zu Boden gefallen.

Aufseiten der Siegerinnen kam Rechtsverteidigerin Laura Wienroither einmal mehr nicht zum Zug, ihre Situation ist also genauso wenig erfreulich wie jene von ÖFB-Einsertorfrau Manuela Zinsberger bei Arsenal, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestreiten durfte.

Österreich ist am 24. Oktober in Tschechien zu Gast, das Rückspiel folgt am 28. Oktober in der Wiener Generali Arena.

