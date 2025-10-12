NFL: Colts mit Raimann bezwingen Cardinals

Rhomberg Fünfte beim GP der Global Champions Tour!
Pferdesport
Die Indianapolis Colts haben in der National Football League (NFL) gegen die Arizona Cardinals im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg gefeiert.
Das Heimteam mit Left Tackle Bernhard Raimann gewann am Sonntag 31:27. Die Entscheidung in einer Partie mit mehreren Führungswechseln brachte ein Touchdown von Runningback Jonathan Taylor Mitte des Schlussviertels.
Nächsten Sonntag treten die Colts, die ihren besten Saisonstart seit 2009 verzeichnen, bei den Los Angeles Chargers an.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.