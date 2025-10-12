Versteckter Parkbonus für ORF-Mitarbeiter in Wien?

Stolz präsentierte die Hietzinger Bezirkspolitik gerade erst ihre erste Anwohner-Parkzone: entlang der Maxingstraße im Karree rund um Trauttmansdorfgasse und Gloriettegasse. Die Bewohner der noblen Gegend müssen sich den Parkraum ab Dezember nicht mehr mit Ausflüglern teilen, die am Wochenende nach Schönbrunn in den Park oder Tiergarten wollen. Unter der Woche gibt es dort ohnehin – dem gerade von Hietzingern lange abgelehnten Parkpickerl sei dank – genug Parkplätze.