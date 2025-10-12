Frau von Boris Becker zeigt kugelrunden Babybauch

Die Tennislegende Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro werden bald Eltern. Davor lässt es sich das Paar aber noch einmal gut gehen. Auf neuen Fotos aus einem Urlaub in Portofino zeigt sich Lilian mit deutlich sichtbarem Babybauch.
Der Nachwuchs soll noch Ende dieses Jahres zur Welt kommen. Becker, 57 Jahre alt, und Lilian haben im September 2024 geheiratet. Während es für seine neue Ehefrau das erste Kind ist, hat die Tennislegende bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen.
Urlaubsfotos zeigen Schwangerschaft
Doch bevor es so weit ist, lassen es sich Boris und seine Liebste nochmal so richtig gut gehen. Becker teilte am Wochenende mehrere Aufnahmen, die während eines Kurzurlaubs in Portofino, einem Küstenort in Italien, entstanden sind. Zu den Schmusebildern schrieb der werdende Vater: „Wir folgen dem Licht und genießen die letzten Sonnenstrahlen.“
Dabei zu sehen: ein deutlicher Babybauch. Dabei posiert Lilian in einem einteiligen, dunkelgrünen Badeanzug, wobei sie eine Hand auf ihren Bauch legt. Gemeinsam mit ihrem Mann strahlt sie dabei vor traumhafter um die Wette. Auf einem anderen Foto trägt sie einen beigen Jumpsuit, der die Schwangerschaft ebenfalls klar erkennen lässt.
Kinderwunsch war früh klar
Dass das Paar eine gemeinsame Familie gründen wollte, war laut einer früheren Aussage von Boris Becker bereits zu Beginn der Beziehung klar. In einem Interview erklärte der ehemalige Wimbledon-Sieger die Hintergründe. Er betonte, dass seine Partnerin erheblich jünger sei als er. Es sei daher eine Frage der Fairness gewesen, ihr die Möglichkeit zu geben, ebenfalls Mutter zu werden. Diese Entscheidung wurde daher laut Becker von beiden Partnern bewusst und frühzeitig getroffen.
