Frau von Boris Becker zeigt kugelrunden Babybauch

Kinderwunsch war früh klar

Dass das Paar eine gemeinsame Familie gründen wollte, war laut einer früheren Aussage von Boris Becker bereits zu Beginn der Beziehung klar. In einem Interview erklärte der ehemalige Wimbledon-Sieger die Hintergründe. Er betonte, dass seine Partnerin erheblich jünger sei als er. Es sei daher eine Frage der Fairness gewesen, ihr die Möglichkeit zu geben, ebenfalls Mutter zu werden. Diese Entscheidung wurde daher laut Becker von beiden Partnern bewusst und frühzeitig getroffen.