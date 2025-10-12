Rekordmann Marko Arnautovic: Bank statt Startelf

LIVE: Holt Österreich in Rumänien nächsten Sieg?
WM-Quali-TICKER
Marko Arnautovic steht nicht in der Startelf: Beim wichtigen WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Rumänien nimmt Österreichs Rekordmann vorerst auf der Bank Platz.
Am Samstag hatte Arnautovic bereits das Abschlusstraining versäumt. „Er hat ein bisschen Probleme, deswegen hat er nicht trainiert. Bei ihm müssen wir abwarten“, hatte Rangnick gemeint. Für die Startelf hat’s letztlich nicht gereicht.
Neuer Rekordtorschütze
Beim 10:0 gegen San Marino am Donnerstag waren Arnautovic vier Treffer gelungen. Der 36-jährige Wiener überholte mit insgesamt 45 Länderspiel-Toren Toni Polster (44) als ÖFB-Rekordtorschütze.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.