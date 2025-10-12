FC Barcelona will 17-jähriges Ausnahmetalent holen

Erst 17 Jahre alt, Stammspieler in der Ligue 1 und bald schon beim FC Barcelona? Tylel Tati ist laut der spanischen Zeitung „Sport“ ganz hoch oben auf dem Wunschzettel von Hansi Flick.
Der 17-jährige Franzose ist fest gesetzt in der Innenverteidigung des französischen Erstligisten FC Nantes und überzeugt vor allem durch seinen starken linken Fuß im Spielaufbau. Genau deshalb sollen jetzt der FC Barcelona und Trainer Hansi flick ein Auge auf den jungen Verteidiger geworfen haben.
Perfekter Spieler für Barca?
Denn seit dem Abgang von Inigo Martinez zu Al-Nassr im Sommer fehlt den Katalanen ein Innenverteidiger mit einem guten linken Fuß und körperlicher Präsenz. Durch seine Kopfballstärke, 1,92 Meter Körpergröße und Technik dürfte der 17-jähriger fast perfekt in das über weite Strecken sehr junge Team passen.
Auslaufende Verträge
Die Verträge der beiden Barca-Innenverteidiger Andreas Christensen und Eric Garcia laufen bereits im Sommer aus, ob diese noch verlängert werden, ist derzeit noch unsicher.
