„Er hat kein Blut geleckt – er kann im Blut baden“

Vor einem Monat hatte Valentin Vacherot bei einem Challenger noch gegen Jurij Rodionov verloren – jetzt gewann er das Tennis-Masters in Schanghai. Auch Österreichs Erfolgstrainer Günter Bresnik ist vom Sensationsmann begeistert. „Es ist immer wieder schön, wenn solche Märchen geschrieben werden.“ Als neuen Seriensieger erwartet er Vacherot aber nicht.
Es war ein Sensationslauf, den selbst Bresnik, ein wahrer Experte der Tennisszene, nie erwartet hätte. „Ich bin ehrlich: Vacherot hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar“, meint der ehemalige Trainer von Dominic Thiem über die bisherige Nummer 204 der Welt. Der Lauf bestätigt aber, dass in Frankreich unglaubliche Arbeit im Tennis geleistet würde, es in Monaco Möglichkeiten wie kaum in einem anderen Land gebe.
