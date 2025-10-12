„Er hat kein Blut geleckt – er kann im Blut baden“

Es war ein Sensationslauf, den selbst Bresnik, ein wahrer Experte der Tennisszene, nie erwartet hätte. „Ich bin ehrlich: Vacherot hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar“, meint der ehemalige Trainer von Dominic Thiem über die bisherige Nummer 204 der Welt. Der Lauf bestätigt aber, dass in Frankreich unglaubliche Arbeit im Tennis geleistet würde, es in Monaco Möglichkeiten wie kaum in einem anderen Land gebe.