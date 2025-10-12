Vorteilswelt
WM-Quali im Ticker

Konferenz mit Niederlande und Schottland ab 18 Uhr

Fußball International
12.10.2025 05:07
Kann „Oranje“ heute wieder jubeln?
Kann „Oranje“ heute wieder jubeln?(Bild: EPA/DOMENIC AQUILINA)

Die nächsten WM-Qualifikationsspiele stehen auf dem Programm. Niederlande bekommt es mit Finnland zu tun. Schottland empfängt Weißrussland und Tschechien muss gegen Färöer Inseln ran. Wir berichten ab 18 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Wir wünschen gute Unterhaltung und spannende Matches!

