Als Möbel noch mobil und Bauten nachhaltig waren

Wenn Steine erzählen könnten, dann würden die alten Mauern, in denen Familie Moravi in Friesach lebt, wohl viel zu berichten haben: Von den vorbeimarschierenden Münzprägern, die in der ältesten Stadt Kärntens den silbernen Friesacher Pfennig prägten, der weitum gültig war; sie würden von den vielen Mönchen und Nonnen erzählen, denn viele Orden ließen sich in der Stadt, die im Mittelalter bedeutender war als Graz oder Wien, nieder; sie würden vom geschäftigen Treiben berichten.