Nach letztem Ogier-Festival gibt es noch Hoffnung

Gedränge auf dem Flugplatz Dobersberg, der als Servicezone für die Herbst-Rallye diente, Tausende Fans auf den Prüfungen des Finales der heimischen „zweiten Liga“ – alle mit einer Mission: „Gemma Weltmeister schauen!“ Sebastien Ogier fuhr in einer eigenen Liga, um für die Central European Rallye zu testen. Doch weil diese 2026 aus der Weltmeisterschaft fällt, wird auch das Waldviertel die WM-Helden verlieren. Eine Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Rallye-Stars gibt es aber...
„Es hat Spaß gemacht hier. Wir haben einen guten Rhythmus mit dem Auto gefunden, das hilft für den Kampf um die Meisterschaft“, verriet Ogier im Ziel am Flugplatz Dobersberg in fließendem Deutsch, „schon am Donnerstag haben wir beim Shakedown bei nassen Bedingungen wichtige Informationen mit den Regenreifen sammeln können.“ Und der Franzose, der bei den letzten drei WM-Läufen im Toyota nach seinem neunten Titel greift, wandte sich an Veranstalter Roman Mühlberger: „Vielen Dank für die Unterstützung!“
