Nach letztem Ogier-Festival gibt es noch Hoffnung

„Es hat Spaß gemacht hier. Wir haben einen guten Rhythmus mit dem Auto gefunden, das hilft für den Kampf um die Meisterschaft“, verriet Ogier im Ziel am Flugplatz Dobersberg in fließendem Deutsch, „schon am Donnerstag haben wir beim Shakedown bei nassen Bedingungen wichtige Informationen mit den Regenreifen sammeln können.“ Und der Franzose, der bei den letzten drei WM-Läufen im Toyota nach seinem neunten Titel greift, wandte sich an Veranstalter Roman Mühlberger: „Vielen Dank für die Unterstützung!“