ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt

Auch Mwene nicht dabei

Und er ist nicht der einzige ÖFB-Legionär, der zum Zuschauen verdammt ist: Auch Linksverteidiger Phillipp Mwene wird gegen die Zyprioten aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Bitter – somit muss Teamchef Ralf Rangnick im vorletzten WM-Qualifikationsspiel umstellen.