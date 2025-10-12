ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt

Rhomberg Fünfte beim GP der Global Champions Tour!
Ist das bitter! David Alaba muss beim wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern am 15. November zuschauen.
Beim historischen 10:0 gegen San Marino am Donnerstag hatte David Alaba für seinen Jubellauf zu Rekordmann Marko Arnautovic die Gelbe Karte erhalten. Am Sonntag gegen Rumänien wurde der Real-Madrid-Legionär für ein Foulspiel in der Schlussphase erneut verwarnt.
Eine Karte mit Folgen – Alaba fehlt somit gesperrt beim Auswärtsspiel gegen Zypern.
Auch Mwene nicht dabei
Und er ist nicht der einzige ÖFB-Legionär, der zum Zuschauen verdammt ist: Auch Linksverteidiger Phillipp Mwene wird gegen die Zyprioten aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Bitter – somit muss Teamchef Ralf Rangnick im vorletzten WM-Qualifikationsspiel umstellen.
