Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht der Einzige …

ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt

Fußball International
12.10.2025 22:33
David Alaba (li.) und Phillipp Mwene (re.) fehlen gegen Zypern.
David Alaba (li.) und Phillipp Mwene (re.) fehlen gegen Zypern.(Bild: EPA/ROBERT GHEMENT)

Ist das bitter! David Alaba muss beim wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern am 15. November zuschauen.

0 Kommentare

Beim historischen 10:0 gegen San Marino am Donnerstag hatte David Alaba für seinen Jubellauf zu Rekordmann Marko Arnautovic die Gelbe Karte erhalten. Am Sonntag gegen Rumänien wurde der Real-Madrid-Legionär für ein Foulspiel in der Schlussphase erneut verwarnt.

Lesen Sie auch:
Die Enttäuschung steht Österreichs Teamspielern nach dem Last-Minute-Schocker gegen Rumänien in ...
WM-Quali-Enttäuschung
LIVE: Schlager bewahrt ÖFB-Team vor 0:1-Rückstand!
12.10.2025

Eine Karte mit Folgen – Alaba fehlt somit gesperrt beim Auswärtsspiel gegen Zypern.

Auch Mwene nicht dabei
Und er ist nicht der einzige ÖFB-Legionär, der zum Zuschauen verdammt ist: Auch Linksverteidiger Phillipp Mwene wird gegen die Zyprioten aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Bitter – somit muss Teamchef Ralf Rangnick im vorletzten WM-Qualifikationsspiel umstellen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
236.386 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.159 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
138.559 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Fußball International
Rückschlag in WM-Quali
Ralf Rangnick schimpft: „Das war deppert von uns!“
Frust beim ÖFB-Team
Gregoritsch nach 0:1: „Damit sollte man aufhören!“
WM-Qualifikation
Dänemark und Kroatien holen wichtige Pflichtsiege
WM-Quali-Enttäuschung
Bitter! Österreich verliert durch Last-Minute-Tor
Nicht der Einzige …
ÖFB-Kapitän David Alaba nun zum Zuschauen verdammt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf